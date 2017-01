Diocesi: Prato, domani la colletta alla Fondazione Migrantes

Per domani, domenica 15 gennaio, in occasione della 103ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la Chiesa di Prato promuove una speciale colletta nelle chiese e nelle parrocchie. “Le offerte raccolte nel corso delle celebrazioni festive e prefestive – si legge in una nota – saranno devolute alla Fondazione Migrantes, l’organismo pastorale della Cei che si occupa dell’assistenza umana e religiosa dei migranti, italiani e stranieri”. Il tema della Giornata 2017 è “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. “Come uomini e come cristiani siamo chiamati a guardare in faccia la verità e a farlo con coraggio”, afferma monsignor Santino Brunetti, vicario episcopale per gli immigrati della diocesi di Prato. “Ci sono persone nel mondo che si mettono in cammino per fuggire da guerre e situazioni di ingiustizia”, aggiunge il sacerdote, ricordando che “il nostro dovere è di sostenerle nelle difficoltà, in particolare i migranti minorenni, spesso privati degli affetti familiari”. “È il Papa – conclude mons. Brunetti – a ricordarci questo dovere di carità nei confronti dei più deboli. Facciamo nostro questo invito”.