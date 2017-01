Diocesi: Perugia:, “I colori della musica” a sostegno dei progetti pro infanzia dell’Associazione “Amici del Malawi”

L’Associazione “Amici del Malawi”, promossa dall’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e operante da oltre 30 anni nel sostenere le popolazioni di uno dei Paesi più poveri dell’Africa, invita soci, benefattori, simpatizzanti, rappresentanti delle Istituzioni civili e politiche a partecipare al concerto di sensibilizzazione-solidarietà pro Malawi, in calendario domani, domenica 15 gennaio, alle ore 17, nella Sala dei Notari del palazzo comunale dei Priori di Perugia. La manifestazione, denominata “I colori della musica”, è offerta dal corpo bandistico “Lo Smeraldo di Pietrafitta” diretto dal maestro Giuseppe Cecchetti. Il ricavato delle libere donazioni sarà utilizzato per finanziare il “Progetto Orfani”, che l’Associazione sta portando avanti da anni nel Malawi. Il progetto prevede la realizzazione di cinque asili in poverissimi villaggi: Lita, Chalera, Kunsiya, Mayaka e Lisanjala. “I bambini assistiti sono oltre 300 al giorno – sottolinea Vittoria Tomassoni degli “Amici del Malawi” –. Ogni asilo impiega dalle otto alle dieci persone tra insegnanti, inservienti e guardiani, ciò significa che, oltre a curare piccoli disagiati, si sono creati anche posti di lavoro. Ai bambini, di età compresa tra 3 e 6 anni è garantita una semplice pre-scolarizzazione e vengono erogati due pasti al giorno”. “Nell’ultimo viaggio in Malawi (agosto-settembre, n.d.r.) i ragazzi della Pastorale giovanile di Perugia, che dal 2011 stanno vivendo annualmente un’esperienza di scambio culturale con i ragazzi della Pastorale giovanile della Diocesi di Zomba – prosegue – hanno incontrato questi bambini e distribuito loro capi di abbigliamento”. Il Malawi, ricorda Tomassoni, è situato al decimo posto per mortalità infantile al di sotto di un anno ed il 7,1% non raggiunge la soglia dei 5 anni”.