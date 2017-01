Diocesi: Palermo, oggi Messa della dedicazione chiesa e altare san Domenico con mons. Lorefice

La Comunità dei Padri Domenicani di Palermo, nell’anno giubilare degli 800 anni dall’approvazione dell’Ordine dei Predicatori, invita tutto il popolo santo di Dio ed il Clero alla celebrazione eucaristica della dedicazione della chiesa e dell’altare di San Domenico. La celebrazione presieduta da mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, avrà luogo oggi pomeriggio alle ore 17. “La dedicazione della chiesa – spiega il priore p. Sergio Catalano – è l’atto liturgico attraverso il quale l’edificio viene destinato in via esclusiva e definitiva al culto divino. Per quanto strano ciò possa sembrare, la chiesa conventuale di San Domenico, completata nel primo ventennio del ‘700 e da subito aperta al culto, non fu mai ufficialmente benedetta attraverso il rito proprio e i segni ad esso connessi”.

Oggi la comunità dei frati domenicani di Palermo e il suo priore, cogliendo l’occasione del Giubileo dell’Ordine dei predicatori per gli 800 anni dalla sua conferma ad opera di papa Onorio III, vogliono con questo atto confermare e rilanciare la presenza domenicana a Palermo. La celebrazione sarà trasmessa i diretta streaming sul sito della Diocesi di Palermo www.diocesipa.it