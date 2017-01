Diocesi: Milano, oggi la Fom presenta “Oratour” come tema del carnevale ambrosiano dei ragazzi 2017

“Oratour” è il tema del Carnevale ambrosiano dei ragazzi 2017, che la Fom (Fondazione oratori milanesi) presenterà oggi pomeriggio, alle 14.30, presso la tensostruttura del Centro Schuster (via Feltre, 100 – via Padre L. Morell 2, Milano), agli animatori degli oratori. L’ispirazione nasce dal fatto che l’Onu ha dichiarato il 2017 “Anno internazionale del turismo sostenibile”. La proposta è di festeggiare il Carnevale ambrosiano nelle parrocchie domenica 26 febbraio e poi con la sfilata in centro a Milano sabato grasso, 4 marzo, insieme agli altri oratori della Diocesi (iscrizione entro il 23 gennaio). Protagonisti assoluti del Carnevale i ragazzi degli oratori che, con i loro costumi e sui carri, viaggeranno tra “classici” del turismo: last minute, viaggi da sogno, mordi e fuggi, fai da te!