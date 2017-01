Diocesi: Matera-Irsina, gli incontri per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Quattro appuntamenti ecumenici organizzati dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo insieme alla Chiesa evangelica battista di Matera e la Chiesa ortodossa di Romania. Così si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – che si terrà dal 18 al 25 gennaio e che avrà per tema “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” – nell’arcidiocesi di Matera-Irsina. Mercoledì 18 gennaio, in cattedrale a Matera, alle 19 si terrà una celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta dall’arcivescovo, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, alla quale intervengono il pastore battista Luca Reina e il direttore dell’Ufficio regionale per l’ecumenismo e il dialogo, dom Donato Giordano. Sabato 21, dalle 17.30 a Palazzo Lanfranchi (Matera), tavola rotonda sul tema “Misericordia ed ecumenismo: l’unità nella carità”, con il vescovo Caiazzo, padre Adrian (Chiesa ortodossa di Romania) e Giuseppe Montemurro (Chiesa evangelica battista), moderati da dom Giordano. Lunedì 23, alle 19 nella Chiesa evangelica battista (Matera, via Gravina), celebrazione ecumenica della Parola di Dio con riflessione di monsignor Filippo Lombardi, vicario per la Pastorale, e del pastore Luca Reina. Infine, martedì 31 gennaio alle 19, nella Chiesa evangelica battista di Miglionico, celebrazione ecumenica della Parola di Dio con riflessione di don Mark Antony Stanislaus e del pastore Luca Reina.