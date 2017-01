Diocesi: Cosenza, mons. Nolè ha inaugurato l’Emporio solidale

“La nostra curia sta diventando un polo della carità, una cittadella dell’amore”. Così monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, questa mattina nella cerimonia di inaugurazione e benedizione dell’Emporio solidale, iniziativa realizzata dalla Caritas diocesana con i fondi dell’8xmille della Chiesa cattolica. L’Emporio, infatti, va ad unirsi agli altri poli di carità già presenti in Episcopio, dall’associazione di volontariato Casa Nostra al centro di ascolto, fino agli stessi uffici di curia, “che realizzano una carità concreta di servizio alle parrocchie”, ha detto il presule. Di “rete” ha parlato invece don Bruno Di Domenico, direttore della Caritas diocesana, che ha evidenziato come “noi non possiamo risolvere i problemi di tutte le persone, anche se vorremmo, ma cerchiamo di dare un piccolo segno”. All’Emporio solidale hanno aderito sei parrocchie della diocesi bruzia. I servizi sono offerti a famiglie che non vivono una situazione di povertà assoluta, ma che hanno una qualche difficoltà ad arrivare a fine mese, secondo il reddito e il numero dei componenti il nucleo familiare. “I prodotti che sono esposti non hanno un valore in euro ma in punti, che verranno assegnati dalla Caritas parrocchiali alle famiglie che vi si rivolgeranno”, spiega don Di Domenico. “Venire qui significa incontrare chi vi opera, con la scusa di comprare qualcosa – ha aggiunto mons. Nolè -, dialogare con chi si rivolge all’Emporio è un atto di carità grande”. Il presule ha invitato a “educarci a questa accoglienza, sentire chi viene qui come un fratello, una persona che ha anzitutto bisogno di sentirsi tale. Solo così si vive una bella grande famiglia dove si riscopre il volto dell’alto”.