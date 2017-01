Diocesi: Casale Monferrato, stasera lo spettacolo “Emigranti”

In occasione della 103ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il servizio diocesano per la Pastorale dei migranti di Casale Monferrato promuove oggi, sabato 14 gennaio, una serata di riflessione sul tema delle migrazioni attraverso lo spettacolo “Emigranti”, portato in scena da “Faber Teater”. L’iniziativa – organizzata in collaborazione con Caritas diocesana, Rete Radié Resch, Movimento adulti Scout cattolici italiani, cooperativa Senape e cooperativa Crescere insieme – si terrà a partire dalle 21 presso l’auditorium San Filippo di Casale Monferrato. Quello messo in scena in “Emigranti” – si legge in una nota – è “un viaggio teatrale e musicale” proposto da “sei attori-musicisti” che “con azioni e canti, evocano mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, danze”. “I sei personaggi – prosegue la nota – cercano in ogni replica l’incontro con una nuova terra, un nuovo pubblico, e lo fanno portando con sé azioni e canti provenienti da diversi paesi”. “Nutrono il ricordo di quelle terre, parlano lingue che possono essere di molti, senza tempo e senza dove: ricordo, nostalgia, ma anche – conclude la nota – gioco, scherzo, emozioni” generati da “scambi di ruoli, relazioni amorose e scontrose, atmosfere francesi d’antan e feste yiddish, coppie di baciatori incalliti e sfidanti a colpi di capoeira, roteare di gonne spagnole”.