Diocesi: Andria, due serate dedicate a “Chiesa in uscita e sacramenti”

Saranno dedicate a “Chiesa in uscita e sacramenti” le serate di lunedì 16 e martedì 17 gennaio che si terranno ad Andria, a partire dalle 19.30, presso l’auditorium della scuola media “P. Cafaro”. Il seminario, alla luce dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, intende offrire – si legge in una nota – “una ulteriore riflessione sul cammino che il nostro vescovo, mons. Luigi Mansi, ci ha indicato nel convegno ecclesiale di ottobre, ‘Per una Chiesa in uscita sulle orme di Papa Francesco’”. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio liturgico diocesano di Andria, vedrà la partecipazione del vescovo di Castellaneta, monsignor Claudio Maniago, che è anche presidente della Commissione per la liturgia della Cei, presidente del Centro di azione liturgica e membro della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti. Il seminario liturgico, presieduto da mons. Mansi, è proposto a tutti gli operatori pastorali della comunità ecclesiale andriese per “avviare un vero processo di conversione pastorale, perché – conclude la nota – a tutti i livelli e in specie, a livello liturgico-sacramentale, diventi pastorale della misericordia”.