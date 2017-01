Allevatori: Aia-Coldiretti, il 17 gennaio animali a Roma in piazza S. Pietro per salvare la “fattoria Italia”

Per salvare la “fattoria Italia”, martedì 17 gennaio, festa di sant’Antonio abate, arriverà a Roma, in piazza San Pietro alle 9.30, una vera e propria Arca di Noè con mucche, asini, pecore, maiali, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani che in migliaia da tutta la Penisola invaderanno la capitale per iniziativa dell’Associazione italiana allevatori (Aia) e di Coldiretti. Tra questi animali, spiega un comunicato, “la mucca pezzata rossa, la maestosa piemontese, l’asino ragusano, il cavallo italiano da tiro, le pecore di razza sopravissana originaria delle aree del terremoto, i caratteristici maiali di cinta senese dalle bande nere e molte altre razze mai viste prima tutte assieme”. Gli allevatori con le famiglie ed i propri animali si sono dati appuntamento nel centro della cristianità per onorare sant’Antonio abate, il patrono degli animali. Una delegazione di allevatori parteciperà alla Messa officiata all’interno della basilica di San Pietro dal cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per lo Stato della Città del Vaticano. Sarà presentato il Dossier “Sos fattoria Italia” alla presenza del presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e del presidente dell’Aia, Roberto Nocentini.