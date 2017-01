Ucraina: Senato Università Cattolica Ucraina comunica obiettivi per 2017

(Bratislava) – Il Senato dell’Università cattolica ucraina (Ucu) ha confermato le priorità per le attività del 2017, compiendo un ulteriore passo in avanti nella realizzazione degli obiettivi delineati nella Strategia Ucu 2020. Secondo il rettore, Bohdan Prach, si deve mettere in primo piano lo sviluppo integrale dei giovani ben oltre i confini dell’ambito academico. “Ogni università deve preparare i giovani alla vita in famiglia e nella società, prendendo in considerazione varie culture e diversi modi di vedere il mondo. Come università cattolica offriamo agli studenti molte opportunità di arricchimento spirituale e di approfondimento per poter sperimentare la ricchezza del cristianesimo”, si legge nella nota ufficiale dell’Ucu, che incoraggia i giovani a vivere la fede in comunità e a non perdere nessuna occasione per praticarla. Il Senato sottolinea inoltre che nel 2017 si presterà particolare attenzione alla ricerca scientifica nonché alla formazione finanziaria dei leader delle facoltà affinché siano in grado di gestire il bilancio e le risorse finanziarie disponibili con responsabilità e competenza. Uno dei principali appuntamenti del 2017 sarà l’apertura e l’inizio delle attività del centro dedicato al Metropolita Andrey Sheptitskyi che diventerà un luogo chiave per la realizzazione della missione educativa dell’Ucu. “Se, da una parte, il centro sarà uno spazio che stimolerà un solido sviluppo intellettuale e la crescita della comunità accademica, dall’altro proporrà offerte educative a tutti i membri del consiglio academico, studenti, clero, organizzazioni religiose, volontari, ecc., promuovendo al tempo stesso l’aspetto comunitario dell’educazione e nuove modalità di sviluppo per l’Ucu”, spiegano i membri del Senato accademico.