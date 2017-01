Sinodo sui giovani: mons. Fabene, “importante coinvolgere i giovani”. Dal 1° marzo un sito Internet

Vaticano, 13 gennaio 2017 Conferenza Stampa in preparazione del Sinodo dei Giovani ( ottobre 2018 ) Elvis Do Ceu, Fabio Fabene, Renato Baldisseri,Greg Burke, Federica Ceci

“Il cammino di preparazione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi prevede una serie di iniziative programmate dalla Segreteria generale del Sinodo per accompagnare e sostenere l’approfondimento del Documento Preparatorio che avviene nelle Chiese particolari dei cinque Continenti”. Lo ha annunciato monsignor Fabio Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei vescovi, specificando che “tali iniziative intendono coinvolgere i giovani nell’itinerario sinodale, e nello stesso tempo far emergere la realtà del mondo giovanile nella diversità sociale e culturale delle diverse parti del mondo, affinché i giovani possano esservi realmente inseriti”. Per Fabene, è “importante coinvolgere i giovani nella fase preparatoria dell’Assemblea sinodale perché il prossimo Sinodo non vuole solo interrogarsi su come accompagnare i giovani nel discernimento della loro scelta di vita alla luce del Vangelo, ma vuole anche mettersi in ascolto dei desideri, dei progetti, dei sogni che hanno i giovani per la loro vita, come anche delle difficoltà che incontrano per realizzare il loro progetto a servizio della società, nella quale chiedono di essere protagonisti attivi”. In questa prospettiva, la Segreteria generale del Sinodo predisporrà un sito Internet “per consultare i giovani attraverso un questionario sulle loro aspettative e la loro vita”, ha reso noto mons. Fabene: “Le domande riguarderanno tutti i giovani, perché, come si afferma nel Documento Preparatorio, il progetto di Dio riguarda tutti i giovani e le giovani del nostro tempo, e tutti hanno diritto di essere accompagnati senza nessuna esclusione”.

Attraverso il sito Internet, che sarà attivo dal 1° marzo, “i giovani potranno anche seguire le varie fasi di preparazione del Sinodo, gli interventi del Papa sui giovani e potranno condividere riflessioni ed esperienze sul tema del Sinodo”. Nei giorni precedenti la prossima Domenica delle Palme, dal 5 all’8 aprile, la Segreteria generale parteciperà all’Incontro internazionale sul tema “Da Cracovia a Panama. Il Sinodo in cammino con i giovani”, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: in quell’occasione sarà presentato ai responsabili della pastorale giovanile delle Conferenze episcopali il Documento Preparatorio e la dinamica della consultazione nelle Chiese particolari. La sera di venerdì 7 aprile si terrà presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma un concerto del Gen Rosso e Verde, a cui sono invitati tutti i giovani. Sabato 8 aprile, invece, ci si riunirà nella Basilica di Santa Maria Maggiore per una Veglia di Preghiera in preparazione alla messa della Giornata mondiale della gioventù, che, quest’anno come anche il prossimo, sarà celebrata a livello diocesano. A settembre, infine, si svolgerà un seminario sulla realtà giovanile nel mondo contemporaneo.