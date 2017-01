Salesiani: da oggi online l’e-book “Cosa ti direbbe lui?”, dialogo immaginario su Whatsapp con don Bosco

Sarà da oggi online il primo ebook di Salesiani per il sociale – Federazione Scs/Cnos. “Cosa ti direbbe lui? 30 cit.Azioni alla #DonBosco maniera” è una pubblicazione “voluta e realizzata dall’ufficio nazionale per celebrare il mese dedicato al santo dei giovani”, si legge in un comunicato – trenta consigli di Don Bosco, riletti in chiave moderna, adatti ad ogni situazione del giorno”. L’intento è far sì che i pensieri e le riflessioni del Santo “parlassero alla nostra quotidianità”. Di qui un “mezzo moderno come le chat”. L’ebook contiene trenta situazioni in cui ciascuno può trovarsi, in qualunque età della vita. “Abbiamo immaginato – prosegue il comunicato – che il protagonista della situazione potesse contattare o essere contattato su WhatsApp da Don Bosco, proprio come i suoi ragazzi a Valdocco, per instaurare un dialogo con quel padre, maestro ed amico che tiene davvero alla loro felicità”. L’ebook è stato curato da Mariana Ciavarro, pedagogista sociale e animatrice dell’oratorio salesiano di Sulmona (L’Aquila). I disegni interni sono stati realizzati da Stefania Gagliano, illustratrice d’infanzia e cooperatrice salesiana. “Abbiamo pensato a questo ebook per celebrare il nostro ‘padre, maestro ed amico’ Don Bosco, ‘l’apostolo della buona stampa’ come fu definito per la sua grande produzione letteraria, buona parte della quale a favore dei giovani”, sottolinea don Giovanni D’Andrea, presidente di Salesiani per il sociale, auspicando che possa essere di stimolo alla riflessione e al cammino interiore dei destinatari. L’ebook è scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.salesianiperilsociale.it/ebook in formato

epub (per lettori di libri digitali) o in pdf (per dispositivi Windows o Macintosh).