Pellegrinaggi: Unitalsi, al via oggi l’incontro nazionale animatori

Saranno circa 200 i soci dell’Unitalsi provenienti da tutta Italia, che si incontreranno a partire da oggi e fino a domenica 15 gennaio, a Roma presso l’Hotel Holiday Inn, per l’annuale appuntamento degli animatori dei pellegrinaggi. Si apre ufficialmente con questo incontro di formazione la nuova stagione per l’Unitalsi, proprio con quei volontari che durante l’anno guideranno e accompagneranno i fratelli e le sorelle disabili e ammalati durante i pellegrinaggi verso Lourdes, Terra Santa, Fatima e Pompei. L’ appuntamento sarà inaugurato oggi pomeriggio, alle ore 16,30, dal presidente nazionale Antonio Diella, con l’intervento “Lourdes, il cuore dell’Unitalsi”, e a seguire, don Carmine Arice, direttore dell’Ufficionale nazionale per la Pastorale della Salute della Cei, tratterà il tema “Il pellegrinaggio con i malati, carisma differenziante della associazione e parte integrante del cammino della Chiesa per i malati e chi soffre”. La prima giornata dei lavori si concluderà con le riflessioni di mons. Giovanni Frigerio, responsabile spirituale Lourdes, su “Aspetti fondamentali del pellegrinaggio a Lourdes” e di Giuseppe Torrisi, vice presidente Sezione Sicilia Orientale su “Fatima, la storia e il messaggio”.

Sabato 14 gennaio alle ore 8.30 gli animatori si recheranno in Vaticano nella Chiesa di Santo Stefano degli Abissini per proseguire i lavori e ascoltare le riflessioni del card. Angelo Comastri, arciprete della basilica vaticana, sul tema “Maria, pellegrina della fede e dello stupore” e di mons. Jaques Perrier, arcivescovo emerito di Tarbes e Lourdes, su “Lourdes, l’attualità del suo messaggio per la Chiesa e per il mondo”. La mattinata proseguirà con l’intervento di don Arice sulla Giornata mondiale del malato in programma il’11 febbraio. Nel pomeriggio, il programma prevede gli interventi di mons. Perrier, di don Gianni Toni, assistente della Sezione Romana Laziale, di don Sabino Troia, vice assistente della Sezione Pugliese. Domenica 15 gennaio dalle ore 8 è prevista la riflessione conclusiva “In pellegrinaggio con l’Unitalsi, per riprendere il cammino” a cura di Diella. L’incontro di formazione si concluderà con la Santa Messa.