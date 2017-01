Papa Francesco: a Ispettorato polizia presso il Vaticano, siete “gli ‘angeli custodi’ di piazza San Pietro”

“Stima” e “riconoscenza” per il “generoso servizio, non privo di difficoltà e di rischi. So che voi rischiate. Voi siete, in un certo senso, gli ‘angeli custodi’ di piazza San Pietro”. Con queste parole papa Francesco si è rivolto oggi ai dirigenti e agli agenti dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano, ricevuti in udienza per lo scambio di auguri. “Ogni giorno – ha ricordato il Papa – presidiate questo peculiare centro della cristianità, e altri luoghi di pertinenza del Vaticano, con grande sollecitudine, professionalità e senso del dovere. E specialmente in questi ultimi tempi, avete dimostrato competenza e coraggio nell’affrontare le tante sfide e i diversi pericoli, impegnandovi con generosità nella prevenzione dei reati. Così avete reso sicuro l’accesso dei pellegrini in Basilica, come anche agli incontri con il Successore di Pietro. Per tutto questo vi ringrazio tanto! Non sono parole, queste, è di cuore: grazie!”. Il Papa ha quindi fatto riferimento al Giubileo straordinario della Misericordia, “evento di singolare rilevanza spirituale”, che “ha visto nei mesi scorsi affluire a Roma tanti pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Anche voi siete stati chiamati ad un maggiore impegno operativo, per far sì che le celebrazioni e gli eventi collegati con il Giubileo si potessero svolgere in sicurezza e serenità. L’ordine esteriore, sul quale voi avete vegliato con grande diligenza, attenta premura e costante disponibilità, ha così contribuito a favorire quello interiore dei pellegrini, in cerca di pace nell’incontro con la misericordia del Signore”.