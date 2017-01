Paesi Bassi: diocesi di Den Bosch, “come può la parrocchia diventare una casa per i giovani?”

“Come può la nostra parrocchia diventare una casa per le giovani generazioni?”: sarà il tema di un incontro seminariale che il servizio di pastorale giovanile della diocesi olandese di Den Bosch propone a tutte le comunità del suo territorio il 28 gennaio prossimo a Nieuwkuijk. “È possibile che i giovani si sentano a casa in parrocchia, ma a volte è necessario un grande lavoro”, spiegano gli organizzatori, “soprattutto perché questa esperienza diventi quotidianità nella vita della parrocchia” e non sia riservata a quei momenti specificatamente organizzati per i giovani. Le riflessioni saranno avviate dall’intervento e dal dialogo con Leo Feijen, storico e giornalista con un lungo percorso nell’ambito dell’informazione religiosa, e attualmente caporedattore di Kro-Ncrv, l’emittente radiotelevisiva di ispirazione cristiana. Seguiranno laboratori in cui i partecipanti potranno iniziare a capire e a pensare “in modo innovativo” come le parrocchie possono migliorare nell’accoglienza agli adolescenti e ai giovani. Un momento di condivisione in plenaria sugli esiti del lavoro e la definizione delle strategie segnerà la fine dei lavori.