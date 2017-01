Notizie Sir del giorno: Sinodo dei giovani, emergenza freddo, Fatima, Messico

Sinodo dei giovani: documento preparatorio, “incontrare, accompagnare, prendersi cura”

“Incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso” è la prospettiva del documento preparatorio del Sinodo dei giovani, reso noto oggi. “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi”, scrive Papa Francesco in una lettera ai giovani che accompagna il documento, e la Chiesa, a partire dai suoi pastori, “è chiamata a mettersi in discussione” per superare schemi, “rigidità” e linguaggi “anacronistici”. (clicca qui; con una nota di don Michele Falabretti)

Forum cattolico-ortodosso: condanna senza appello a crimini commessi in nome della religione

“Deploriamo i crimini che sono stati commessi in nome della religione”. Una condanna inequivocabile e “senza appello” contro chi utilizza la religione per giustificare violenza e morte è contenuta nel messaggio finale che le Chiese ortodosse e cattoliche di Europa lanciano al termine del V Forum europeo cattolico-ortodosso che si è tenuto a Parigi dal 9 al 12 gennaio. (clicca qui)

Emergenza freddo: Roma, chiesa di San Calisto in Trastevere aperta per dare riparo notturno

La chiesa di San Calisto in Trastevere, a Roma, è aperta per dare riparo notturno alle persone di strada che non hanno altro rifugio, sino a quando permarranno le basse temperature. Lo rende noto l’Elemosineria vaticana. L’iniziativa è della Comunità di Sant’Egidio, cui la chiesa è affidata. (clicca qui)

Fatima: annunciata chiusura processo diocesano canonizzazione suor Lucia

Si chiuderà il 13 febbraio la fase diocesana del processo di canonizzazione di suor Lucia, una dei tre pastorelli che nel 1917 ebbero l’apparizione della Madonna a Fatima. L’annuncio è stato dato oggi dal rettore del Santuario mariano a Fatima, padre Carlos Cabecinhas. (clicca qui)

Migrante morto a Sesto fiorentino: Caritas Firenze, “più attenzione alla marginalità”

Il caso del capannone abbandonato “non è l’unico, sono molte le strutture abbandonate nelle periferie e occupate abusivamente”. A parlare al Sir è il direttore della Caritas fiorentina, chiedendo “più attenzione alla marginalità” all’indomani della morte di Ali Muse, rimasto intrappolato tra le fiamme del capannone nel quale aveva trovato riparo. (clicca qui, con un commento di Andrea Fagioli)

Messico: trovato morto il sacerdote scomparso

Viene trovato senza vita padre Joaquín Hernández Sifuentes, vicario parrocchiale nella comunità del Sagrado Corazón ad Aurora, scomparso lo scorso 3 gennaio. La morte di padre Hernández fa seguito a quelle di altre tre sacerdoti messicani, verificatesi a fine 2016. (clicca qui)

Televisione: da domani nuova veste per “A Sua immagine” su RaiUno

Nuova veste, a partire da domani alle 16, per la prima parte del programma “A Sua immagine”, il sabato pomeriggio su RaiUno, rinnovato nello studio e nella scenografia. (clicca qui)

Parlamento Ue: l’Assemblea si prepara a eleggere il presidente

Trattative in corso in vista dell’elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo. Martedì 17 i primi tre scrutini, nei quali serve la maggioranza assoluta. In lizza gli italiani Tajani e Pittella. (clicca qui)