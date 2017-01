Domenica 15 gennaio, in occasione della 103ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato si inaugura a Palazzo D’Accursio a Bologna, alle ore 11.30, la mostra “Europe around the borders“, con foto di Ivano di Maria. Interverranno Alessandro Bergonzoni, Marcello Fois, Gabriella Ghermandi e Simona Vinci. La mostra è organizzata dalla onlus Cefa.