Messico: morte p. Hernández Sifuentes. Il cordoglio della Conferenza episcopale

La Conferenza episcopale messicana in una nota firmata dal presidente, cardinale Francisco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara, e dal segretario generale, monsignor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, vescovo ausiliare di Monterrey, esprime le proprie condoglianze alla diocesi di Saltillo, unendosi “al dolore del vescovo, monsignor Raúl Vera López, del clero, dei religiosi e dei fedeli laici”. Prosegue la nota: “In questi momenti di timore e sofferenza noi cristiani, con speranza in Cristo risorto, siamo certi che il male non vincerà e che la morte non è l’ultima parola del messaggio di amore e speranza che ci ha dato il nostro Signore Gesù Cristo, incarnato nella sua vita ministeriale da padre Joaquín. Preghiamo Dio per il suo eterno riposo e preghiamo anche perché il Signore conceda ai suoi familiari e amici fortezza, speranza e la consolazione della fede”.