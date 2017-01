Giornata migrante: all’Angelus del 15 gennaio parteciperanno 300 ospiti dei centri di Castelnuovo di Porto e Rocca di Papa

In occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, trecento persone migranti, ospiti dei Centri accoglienza di Castelnuovo di Porto (Roma) e di Mondo Migliore (Rocca di Papa), saranno domenica 15 gennaio in Piazza San Pietro all’Angelus del Papa, insieme agli operatori della cooperativa Auxilium. Saranno presenti famiglie di migranti con i loro bambini, ragazzi e ragazze arrivati in Italia dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea, dalla Nigeria, dal Sudan, dal Gambia e da tantissimi altri Paesi del mondo. Tutti con il desiderio di ringraziare Papa Francesco per la sua continua attenzione e misericordia verso milioni di persone che sono costrette a fuggire dai loro Paesi a causa della guerra, delle persecuzioni, della miseria. Il 24 marzo 2016 Papa Francesco aveva celebrato la Messa in “Coena Domini” al Centro accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto.