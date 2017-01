Diocesi: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “accogliere con cuore e disponibilità” migranti che “bussano alle nostre porte”

“Con le nostre forze spirituali, morali, culturali e sociali vogliamo renderci sempre più consapevoli che il fenomeno migratorio ci sollecita ad accogliere con cuore e disponibilità sempre maggiore questi fratelli che sbarcano sulle nostre coste e bussano alle nostre porte. Bisogna considerare questo fenomeno un vero segno dei tempi”. Lo scrive il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Rigattieri, in un messaggio alla diocesi per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà domenica prossima. “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” è il tema di quest’anno della giornata, definito dal presule “particolarmente toccante”. Nella diocesi romagnola la celebrazione della Giornata si terrà a Cesena domenica 15 nella chiesa della parrocchia di Santo Stefano (via Friuli in zona Stadio): alle 15 verrà celebrata una Messa presieduta dal vescovo. A seguire ci sarà un incontro di festa nel teatro parrocchiale.