Diocesi: Gaeta, il 27 gennaio convegno per giornalisti con Morgante e Brunelli

“Condividi? L’informazione al tempo dei nuovi media” è il tema del convegno che si terrà venerdì 27 gennaio, dalle 9 alle 13, a Vindicio di Formia (Latina), presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù (via Garibaldi 45), per iniziativa dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Gaeta. Interverranno i giornalisti Vincenzo Morgante, direttore della Testata giornalistica regionale della Rai, e Lucio Brunelli, direttore di Tv2000 e Radio InBlu. La riflessione finale è affidata all’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari; modera la giornalista Simona Gionta. Obiettivo della giornata, “raccontare come è cambiato il mondo dell’informazione e del giornalismo ma anche di capire come oggi la professione utilizza i nuovi media. Il rapporto, infatti, tra mezzi di comunicazione tradizionali e nuovi media sta cambiando la nozione stessa di informazione in cui entrano come protagonisti e manipolatori”. Destinatari dell’appuntamento, che si tiene in occasione della festa di San Francesco di Sales, sono giornalisti, operatori dell’informazione, insegnanti di religione cattolica e studenti.