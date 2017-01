Diocesi: Caritas Cosenza, mons. Nolè benedice sabato il nuovo emporio della solidarietà nel palazzo arcivescovile

La Caritas diocesana di Cosenza-Bisignano porta avanti un’altra opera segno realizzata anche con i fondi dell’8xmille. Si tratta dell’emporio solidale che la mattina di sabato 14 gennaio l’arcivescovo Francesco Nolè benedirà e inaugurerà. I locali, adibiti ad hoc, per sostenere famiglie in difficoltà e bisognosi, si trovano nel palazzo arcivescovile. A sostenere l’iniziativa solidale oltre la Caritas diocesana diretta da don Bruno Di Domenico, anche le istituzioni, le parrocchie, le associazioni e le Acli. Si tratta di un vero e proprio supermercato che offrirà attraverso il servizio di volontari provenienti dalle parrocchie e dalla stessa Caritas diocesana, generi alimentari, pane, prodotti a lunga conservazione ma anche prodotti per igiene personale e della casa. Gli utenti potranno usufruire di tale servizio solidale attraverso una tessera che sarà consegnata dai centri di ascolto ubicati nelle parrocchie che hanno aderito per ora al progetto in via sperimentale. La Caritas diocesana naturalmente tenterà di allargare tale esperienza ad altre realtà ecclesiali nei prossimi mesi che fungono da partner-fornitori sia dei generi alimentari sia dei volontari. Con una tessera punti le famiglie, da tre a sei mesi, potranno recarsi all’emporio ubicato nel palazzo arcivescovile accanto alle opere della Caritas, la mensa solidale e la casa di accoglienza.