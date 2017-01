A Sua Immagine: da domani nuova veste per il programma di RaiUno

Nuova veste, a partire da domani alle 16, per la prima parte del programma A Sua Immagine, su RaiUno, il sabato pomeriggio. “Rinnovato nello studio e nella scenografia, vedrà di valorizzare e analizzare anche attraverso i social – spiega una nota – fiction, film, libri, programmi televisivi e documentari”.Obiettivo della trasmissione è “fare il punto sugli eventi culturali italiani letti da una prospettiva particolare, quella di chi ha lo sguardo sempre rivolto ai valori”. La puntata di domani sarà dedicata alla fiction “Che Dio ci aiuti”. Ospite del programma sarà suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi. Interverranno anche suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e Francesca Chillemi (che nella fiction è Azzurra).

La seconda parte della trasmissione vede sempre suor Paola per il commento al Vangelo, portando i telespettatori in via della Lungara, a Roma, la via dei pellegrini, dove oltre un tetto e un pasto caldo, chi non ha una fissa dimora può trovare l’ambulatorio medico di strada e, chi esce dal vicino penitenziario di Regina Coeli, uno sportello legale di strada.