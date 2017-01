Ue-Chiese: visita card. Bagnasco all’Europarlamento. Tajani, politica sia attenta alla dimensione religiosa

(Bruxelles) “Non bisogna abbandonare o trascurare l’elemento religioso che attraversa le nostre società”, e in sede politica europea “occorre valorizzare “la dimensione religiosa”. Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, ha aperto – nel suo ruolo di delegato al dialogo interreligioso – l’incontro odierno fra gli eurodeputati italiani e il cardinale Angelo Bagnasco. Tajani ha quindi ricordato le “numerose iniziative realizzate in questi anni proprio sul versante del dialogo interreligioso” e per quanto riguarda il rapporto tra comunità religiose e Ue, stabilito dal Trattato di Lisbona. All’incontro con Bagnasco erano presenti, oltre a Tajani, David Sassoli (anch’egli vicepresidente dell’Assemblea), gli eurodeputati Patrizia Toia, Luigi Morgano, Damiano Zoffoli, Elisabetta Gardini, Caterina Chinnici, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Alessia Mosca, Massimiliano Salini, Silvia Costa, Brando Benifei, Nicola Danti.