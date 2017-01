Sedativi alla figlia: Osp. Bambino Gesù, “ora la bambina fuori pericolo”

In merito alla vicenda di cronaca che riguarda l’arresto di una mamma di una bambina ricoverata presso l’Ospedale, il Bambino Gesù, in una nota, fa sapere che “la piccola era ricoverata per approfondimenti diagnostici in seguito a una condizione clinica apparentemente molto complessa. Durante il suo ricovero si sono manifestati 2 arresti cardiocircolatori. Le condizioni cliniche hanno indotto i sanitari a verificare la presenza di sostanze tossiche nelle urine. La presenza nelle urine di sostanze psicotrope ha obbligato i medici a segnalare il caso alle autorità giudiziaria”. “Grazie al tempestivo intervento del personale sanitario e alle cure rese possibili dall’ambiente ospedaliero, la bambina è fuori pericolo e in buone condizioni”, ricorda la nota.