Salute: Ospedale Bambino Gesù, uno speciale del magazine digitale dedicato ai vaccini

Dalla meningite all’influenza, dal morbillo alla pertosse. Tutto ciò che c’è da sapere sui vaccini, la loro sicurezza e l’efficacia, spiegato in maniera semplice e chiara, per genitori e insegnanti. È il numero speciale del magazine digitale realizzato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, “A Scuola di Salute”. Uno “Speciale Vaccini” pensato per venire incontro ai dubbi e alle domande legate alle vaccinazioni, sempre più attuali in questo periodo, con una sezione dedicata anche alle bufale che si trovano sul web. “A Scuola di salute” è un magazine digitale mensile, realizzato dall’Istituto per salute dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, diretto dal professore Alberto Ugazio. Il magazine vuole informare genitori e insegnanti, con un linguaggio semplice, sui temi di base della pediatria. I contenuti sono dedicati alla salute dei più piccoli, alla loro crescita e ai quesiti di base che di norma vengono rivolti al medico in età pediatrica. Lo speciale è liberamente consultabile, scaricabile e stampabile dall’home page del sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o direttamente tramite il link Tutto sui vaccini.