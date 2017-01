Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata sul ruolo delle mamme in famiglia, società e Chiesa

Domani, 14 gennaio, alle ore 7.30 su Rai Due, “Sulla Via di Damasco”, il programma di monsignor Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti (in replica mercoledì in terza serata) si occuperà di mamme. “Mamma, il cuore della famiglia” il titolo della puntata dedicata alle mamme, al loro ruolo nella famiglia, nella società, nella Chiesa; testimoni di forza morale fondamentale. Ospiti in studio Gianluigi De Palo (presidente Forum associazioni familiari) e Anna Chiara Gambini, sposati con quattro figli, “con i quali – si legge in un comunicato – mons. D’Ercole affronterà il tema della genitorialità e della coppia coniugale, tra sfide educative e nuovi modelli culturali, nello sfondo di una società post moderna che sembra sancire il tramonto dei valori tradizionali di famiglia, a vantaggio dell’individualismo e del relativismo”. Tra i contributi video, le testimonianze di alcune operatrici dell’Associazione MetaCometa di Giarre (Catania), madri per scelta più che per condizione biologica, che assumono funzioni genitoriali nei confronti di minori in difficoltà, in spirito di famiglia e nello stile di don Bosco. Una rete di piccole strutture residenziali in seno a nuclei familiari, fondata da Salvatore Adamo. Segue un frammento dell’omelia di Papa Francesco dello scorso 1 gennaio, in occasione della Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, dove ribadisce che “la madre è l’antidoto più sicuro contro l’individualismo”. Infine la storia di fede di Chiara Corbella, madre coraggio che nonostante la grave malattia ha accettato la gravidanza, superando molte paure legate alla cura per non compromettere la salute del figlio Francesco, e ha scelto la vita del figlio andando incontro alla morte.