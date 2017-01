Raduno Forza Nuova a Milano: Ucei, “iniziativa pericolosa”

L’Unione delle Comunità ebraiche italiane e la Comunità ebraica di Milano esprimono, in una nota a firma di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, e Raffaele Besso e Milo Hasbani, presidenti della Comunità ebraica di Milano, “la più profonda preoccupazione per il raduno di stampo neofascista organizzato da Forza Nuova per sabato 14 gennaio”. “Un’iniziativa pericolosa, portata avanti da un movimento che sfida apertamente i valori della nostra democrazia – prosegue la nota -. Non possiamo permettere, a maggior ragione in prossimità del 27 gennaio, e con tutto ciò che abbiamo visto accadere nei pochi giorni di inizio anno, a chi calpesta il significato della Memoria e propugna tesi razziste e xenofobe di avere un luogo pubblico, per di più nel pieno centro di Milano, in cui sostenere le proprie ideologie d’odio”. Di Segni, Besso e Hasbani evidenziano: “Nonostante le nostre richieste e quelle dell’Anpi di bloccare la manifestazione, è stato deciso di dare il via libera al raduno neofascista. Chiediamo al sindaco di Milano Giuseppe Sala – che già aveva espresso la sua contrarietà all’iniziativa – di intervenire. In questo caso non si tratta di garantire la libertà di pensiero e di manifestazione, ma al contrario di impedire che i nemici della libertà e della democrazia trovino oggi spazio e collaborazione”.