Polonia: santuario Jasna Gora, novena in vista della festa di san Paolo, primo eremita

Prosegue fino al 15 gennaio, festa di San Paolo il primo eremita (vissuto in Egitto fra il terzo e il quarto secolo dopo Cristo), venerato sia da cattolici che ortodossi, la novena dei “paolini” del santuario mariano di Jasna Gora in Polonia. Il santo, ritenuto appunto il primo eremita nella storia della chiesa, è conosciuto anche come protettore dei bambini e delle donne in attesa. L’Ordine di San Paolo primo eremita, sorto in Ungheria nel XIII secolo, è presente in particolare in Polonia, ma anche in Austria, Germania, Italia e in altri Paesi. Sin dal loro insediamento a Czestochowa nel 1382, i paolini sono custodi del santuario dove, poco dopo il loro arrivo, venne portata l’icona della Madonna Nera sin da allora particolarmente venerata dai polacchi. Al termine dei festeggiamenti di domenica prossima, verrà celebrata una liturgia speciale per bambini che riceveranno una benedizione particolare, e anche dei dolci preparati appositamente dai religiosi. Il santuario della Madonna Nera di Jasna Gora è stato visitato da Papa Francesco quest’estate in occasione della Gmg2016. Solo in quel periodo il santuario è stato visitato da oltre 300mila pellegrini. Il numero totale di pellegrini da 82 Paesi nel 2016 ha superato 4,5milioni.