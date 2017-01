Ora di religione: Cei, martedì 17 gennaio mons. Galantino presenta l’ultima ricerca sull’Irc

Sarà presentata martedì 17 gennaio alle ore 16 a Roma, presso la Sala della Conciliazione del Palazzo del Vicariato (piazza di San Giovanni in Laterano, 6/a), la quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica (Irc) edita dalla Elledici. La ricerca ha coinvolto 3.000 insegnanti di religione e oltre 20.000 studenti. Quanti scelgono di avvalersi dell’ora di religione (l’88% degli studenti italiani) esprimono elevate percentuali di gradimento; incoraggianti appaiono anche i risultati in merito all’effettivo “sapere religioso” veicolato attraverso l’Irc. Significativi i dati inerenti la multi-religiosità degli studenti avvalentisi: il 91,7% degli insegnanti di religione della scuola statale e il 56,8% di quella cattolica hanno in classe alunni appartenenti ad altre confessioni religiose, che pure frequentano le loro lezioni. Interverranno alla presentazione: monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, Sergio Cicatelli, curatore della ricerca, Roberto Cipriani, Giuseppe Mari e don Daniele Saottini, responsabile del Servizio nazionale della Cei per l’Irc. Nel corso della conferenza stampa, che sarà moderata dal giornalista Stefano Proietti, sarà diffusa una sintesi della ricerca.