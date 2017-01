Notizie Sir del giorno: corridoi umanitari, duplice omicidio, “Silence”, card. Bagnasco all’Europarlamento

Profughi: nuovi corridoi umanitari promossi da Cei e Sant’Egidio

Firmato oggi al Viminale il protocollo di intesa per l’apertura di nuovi corridori umanitari che permetteranno l’arrivo in Italia, nei prossimi mesi, di 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso. A siglare il “protocollo tecnico” quattro soggetti: la Conferenza episcopale italiana (che agirà attraverso la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes) con il segretario generale, monsignor Nunzio Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo presidente, Marco Impagliazzo, come promotori; il sottosegretario all’Interno, Domenico Manzione, e il direttore delle Politiche migratorie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato italiano. Le parole di monsignor Galantino. (clicca qui)

Duplice omicidio a Ferrara: mons. Negri, “non trascurare la responsabilità educativa”



“Non è più tempo per trascurare la nostra responsabilità educativa, non possiamo lasciare che i giovani crescano senza nessuna regola, senza nessun ideale”. Così monsignor Luigi Negri, vescovo di Ferrara-Comacchio, commenta l’efferato omicidio nel ferrarese di una coppia compiuto dal figlio e da un amico. Accanto a quella del vescovo anche altre “voci cattoliche”. (clicca qui)

Europa: card. Bagnasco al Parlamento Ue, politica è “servire il popolo”

La politica “è necessaria, fa parte della vita, e significa precisamente rappresentare il popolo e servirlo”. Il presidente della Cei e dei vescovi europei (Ccee), cardinale Angelo Bagnasco, in visita al Parlamento europeo, a Bruxelles, riprende la definizione di Paolo VI della politica “come forma alta della carità”, che “ha una sua nobiltà”, anche se “talvolta i cattivi esempi la squalificano”. (clicca qui)

Cinema: esce nelle sale “Silence” di Martin Scorsese

Presentato in anteprima nella Filmoteca Vaticana della Santa Sede, esce oggi nelle sale cinematografiche “Silence” di Martin Scorsese, film sulla persecuzione dei padri gesuiti e della comunità cristiana nel Giappone del ‘600. (clicca qui)

Cultura: muore il semiologo Gianfranco Bettetini

Si spegne a Milano Gianfranco Bettetini, critico letterario e regista, padre con Umberto Eco della semiotica applicata allo studio dei media. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 16 gennaio. (clicca qui)

Papa Francesco: domenica 15 in visita a parrocchia romana

Papa Francesco visiterà nel pomeriggio di domenica prossima la comunità parrocchiale di Santa Maria a Setteville di Guidonia (Rm). Ne dà notizia oggi la diocesi di Roma. Eretta nel 1973, la parrocchia oggi conta circa 6mila abitanti. (clicca qui)

Ora di religione: martedì 17 presentazione della quarta indagine nazionale

Verrà presentata martedì 17 gennaio alle 16 a Roma la quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica (Irc), edita da Elledici. La ricerca ha coinvolto 3.000 insegnanti di religione e oltre 20.000 studenti. (clicca qui)