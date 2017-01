Monsignor Galantino: “legalità è il primo passo per una politica corretta”

Firma protocollo per Corridoi umanitari promossi dalla Cei e dalla Comunità di Sant’Egidio, 12 gennaio 2017

“La legalità è la garanzia e il primo passo per una politica corretta”. Lo ha affermato monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, firmando oggi al Viminale il protocollo d’intesa per l’apertura di un corridoio umanitario con l’Etiopia per i profughi provenienti da Eritrea, Somalia e Sud Sudan. “Legalità – ha spiegato il vescovo – è intelligenza, nel senso di ‘intus-legere’, saper leggere dentro le situazioni”. “Solo qualche giorno fa – ha commentato – parlavo di corridoi umanitari, e dopo due giorni siamo qui a mettere una firma”. “Contate su di noi”, l’invito rivolto al governo, partner dell’iniziativa insieme alla Comunità di Sant’Egidio: un’iniziativa, ha spiegato Galantino, che per la Chiesa italiana “non è autopromozione”, ma vuole “aiutare e sostenere la dignità delle persone, per non trovarci nelle condizioni di piangere sempre i morti”.