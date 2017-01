Minori migranti: Garante per l’infanzia, al via monitoraggio strutture prima accoglienza

La Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano inizierà domani a Firenze il programma di monitoraggio delle strutture di prima accoglienza per i minori non accompagnati. “Il monitoraggio è funzionale alla verifica dei sistemi di accoglienza: solo così si potrà rendere effettivo il processo di integrazione nonché la tutela e il rispetto dei diritti di tutte le persone di minore età, nessuno escluso”, spiega Albano, che annuncia il piano di visite alle strutture di prima accoglienza dei minori non accompagnati, in particolare le nuove strutture gestite dal Ministero dell’Interno. “Il numero dei minori non accompagnati che giungono nel nostro Paese ha visto un notevole aumento negli ultimi mesi e necessita dell’individuazione di una risposta adeguata – dichiara – Pertanto, in ragione dei compiti attribuiti all’Autorità Garante volti alla tutela dei minori e nella consapevolezza degli sforzi fatti finora nel nostro Paese per passare da una logica emergenziale a un sistema ordinato di gestione di tale fenomeno, ho deciso di attivare un programma di monitoraggio nazionale che partirà da Firenze e avrà una programmazione cadenzata”.