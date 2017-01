La Civiltà Cattolica: saggio su “La riforma della curia romana. Dal Concilio Vaticano II ai giorni nostri”

La riforma della Curia romana, tema oggi di attualità con papa Francesco, “divenne centrale all’inizio della seconda sessione del Concilio Vaticano II”, anche se ad attuarla fu Paolo VI, ritenendola una materia da “riservare a sé”. Lo ricorda un saggio di padre Giovanni Sale nel numero in uscita de La Civiltà Cattolica, dedicato a “La riforma della curia romana. Dal Concilio Vaticano II ai giorni nostri”. Il tema “s’intrecciava con il nuovo modello di ecclesiologia, fondato sul concetto di collegialità, che poco alla volta il Concilio stava mettendo a punto e che implicava anche una riforma strutturale del governo centrale della Chiesa. Fu soprattutto con la discussione del I capitolo del ‘De episcopis’ che questo problema, almeno per pochi giorni, occupò l’attenzione dell’aula conciliare, dando luogo anche a un confronto serrato tra le due anime del Concilio”. Ad attuare la riforma fu però papa Paolo VI, con la Costituzione apostolica “Regimini ecclesiae universae” del 15 agosto 1967, che si muoveva su 5 direttrici: “Nelle nuove congregazioni veniva aggregato un certo numero di vescovi residenziali” e “si internazionalizzava tutto il personale”; “veniva ridisegnata la struttura globale della Curia, creando quattro classi di uffici: congregazioni, consigli, tribunali, uffici”; “una posizione di preminenza veniva attribuita alla Segreteria di Stato”; veniva stabilita la “temporalità degli incarichi”; veniva previsto un organismo “costituito dalla periodica riunione di tutti i cardinali capi dicastero sotto la presidenza del cardinale Segretario di Stato”. Passo successivo, nel 1988, fu la Costituzione apostolica “Pastor bonus” di Giovanni Paolo II, tuttora in vigore.