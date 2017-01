Fede e cultura: Ac Ambrosiana, tour alla scoperta della “Milano cristiana”. In agenda anche cineforum e recital

Un percorso itinerante di “riscoperta della Milano cristiana”: è questo l’obiettivo della nuova iniziativa lanciata dall’Azione cattolica ambrosiana in collaborazione con la cooperativa “In Dialogo cultura e comunicazione”. Il programma prevede visite guidate per gruppi parrocchiali già definiti e l’uscita-pilota è in programma per sabato 21 gennaio dalle 9 alle 12. Il tour partirà dalle antiche chiese di San Lorenzo e Sant’Ambrogio con gruppi di massimo 20 persone. Per partecipare, è necessario iscriversi entro mercoledì 18 gennaio alla segreteria dell’Azione cattolica: tel.02.58391328, oppure utilizzando la mail segretaria@azionecattolicamilano.it. A gennaio, inoltre, riprenderà anche il cineforum organizzato dalla cooperativa In dialogo in collaborazione con l’Ac di Milano. Si parte il 17 gennaio con la proiezione del film “Teneramente folle”, per proseguire poi il 10 marzo con “Fuocoammare”, fino a concludersi il 21 aprile con “Se Dio vuole”. Le proiezioni avranno luogo a Milano dalle 20.45 alle 23 al Gregorianum di via Settala 27. Infine, la lista di appuntamenti si concluderà con il Recital ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco: si tratta – come si legge nel comunicato di Azione cattolica – di “una riflessione in musica, canto e poesia, con testi e musiche di Maurizio Guarnaschelli, che vedrà i brani dell’enciclica recitati da due persone a cui si alternano otto canzoni interpretate dal vivo”.