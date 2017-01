Diocesi: San Marco-Scalea, ripartono le pubblicazioni del giornale del Seminario diocesano

Ripartono le pubblicazioni de “Il Seminario”, il giornale del Seminario diocesano di San Marco Argentano (Cs). Il periodico ritorna ad essere voce dell’Istituto diocesano dopo un periodo di pausa. “Un agevole foglio di collegamento per tutti coloro che tengono a cuore questa bella realtà” spiega la diocesi che, così come scrive il pro-rettore don Angelo Longo nel suo articolo dal titolo ‘Il Seminario”, “ritorna a parlarci della sua grande storia e della sua vita ordinaria”. Nel saluto sul giornale del Seminario monsignor Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco-Scalea, sottolinea come “la vita di seminario per chi è già presbitero della Chiesa di Dio è stato il tempo della maturazione e della crescita della propria vocazione, affinata nel confronto con i coetanei e sotto la guida degli educatori. La Chiesa oggi e io da vescovo ne sono testimone e garante, ripropone la validità del percorso formativo anche nei seminari dove vengono accolti ragazzi e giovani: solo dopo un serio periodo di discernimento si potrà intraprendere il cammino teologico nel seminario maggiore”.