Diocesi: Pompei, la Missione Mariana del Rosario oggi per la prima volta in Sardegna

Ha preso il via oggi, 12 gennaio, a Ozieri, in provincia di Sassari, la Missione Mariana del Rosario del santuario di Pompei, guidata da monsignor Francesco Paolo Soprano, coadiuvato da don Rosario Pepe. L’Icona pellegrina della Vergine venerata nella città mariana è stata accolta, nella mattinata, presso la parrocchia “San Francesco d’Assisi”, dove, a renderle omaggio con la preghiera e una corona di fiori sono stati i bambini della comunità. L’Icona pellegrina, dopo la santa Messa presieduta da monsignor Giovanni Dettori, vescovo emerito di Ozieri, e la recita della Supplica, è stata, poi, portata a Quartu Sant’Elena (Ca), dove, nel pomeriggio, è giunta presso il piazzale del Fortino. Poi, la liturgia di accoglienza e il cammino verso la parrocchia “San Luca Evangelista”. Qui l’immagine sacra resterà fino al 15 gennaio. Primo momento di preghiera, alle 18, la santa Messa presieduta dal Delegato della Missione.

Le prossime giornate di questo importante tempo di evangelizzazione, che coinvolge i fedeli sardi, inizieranno con il Buongiorno a Maria e le Lodi mattutine. Subito dopo, la partecipazione alla santa Messa e la recita del santo Rosario. Ogni sera, poi, un momento di preghiera sarà dedicato, di volta in volta, ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, alla pace. Domenica 15, prima di salutare l’Icona pellegrina, che lascerà Quartu Sant’Elena subito dopo la recita della Supplica alle 12, l’arcivescovo metropolita di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, presiederà la celebrazione eucaristica di chiusura della Missione. È la prima volta che la Missione Mariana del Rosario del Santuario di Pompei approda in Sardegna. Un evento particolarmente lieto, tanto atteso dai fedeli di quest’isola dove il culto mariano risale agli albori del Cristianesimo. Seppur poco documentabile fino al primo millennio, è certo che la diffusione della devozione alla Madonna del Rosario è legata alla presenza dei Domenicani, che fondarono il loro primo convento a Cagliari nel 1254 e propagarono le Confraternite del Rosario su tutta l’Isola.