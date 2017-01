Diocesi: Pescara-Penne, sabato 14 Marcia per la pace a Loreto Aprutino

Si svolgerà sabato 14 gennaio, nel territorio di Loreto Aprutino (Pe), la XII Marcia per la pace promossa dall’arcidiocesi di Pescara-Penne sul tema “La non violenza: stile di una politica per la pace”. “È un’occasione importante – afferma l’arcivescovo diocesano, monsignor Tommaso Valentinetti, che appena arrivò a Pescara propose l’iniziativa annuale – per riflettere sul messaggio papale del 1° gennaio, Giornata mondiale per la pace, e per ricordarci l’impegno individuale e comunitario all’azione di pace, che è un dovere istituzionale che passa, però, necessariamente, attraverso i nostri stili di vita”. I partecipanti si ritroveranno alle 19 sul piazzale antistante la chiesa di Santa Maria in Piano; da qui partirà la marcia lungo le strade centrali della città aprutina. L’iniziativa sarà preceduta oggi pomeriggio, dall’incontro dedicato alla situazione mediorientale grazie a “Report form Siria” che vedrà la presenza di Silvio Tessari, già responsabile per il Medio Oriente di Caritas Italia. L’appuntamento si terrà alle 17.30, a Pescara, presso la sala conferenze della Fondazione PescaraAbruzzo. “Impegnarci alla pace – osserva Valentinetti – significa anche accogliere, farci prossimi e mettersi nei panni di tanti nostri fratelli che fuggono da situazioni di guerra e da città assediate dalla violenza. Non possiamo non conoscere”. “La Marcia per la pace – conclude la nota – diventerà celebrazione domenica 15 gennaio, con la messa delle 10.30, presso il Santuario della Divina Misericordia a Pescara, che lo stesso mons. Valentinetti presiederà in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato”.