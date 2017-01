Diocesi: Modena-Nonantola, due venerdì sull’accoglienza della vita che nasce, dei bambini e delle famiglie

Due venerdì sul tema dell’accoglienza alla vita che nasce, ai bambini e alle famiglie. Li propone, il 13 e il 20 gennaio al Centro famiglia di Nazareth, l’Ufficio di pastorale della salute della diocesi di Modena-Nonantola. Domani, venerdì 13, a tema sarà “L’accoglienza ai bambini e alle famiglie da parte della comunità”: introduce l’arcivescovo Erio Castellucci; intervengono Francesca Maletti e Antonella Diegoli. Venerdì 20 gennaio, invece, ci si confronterà su “I percorsi di paternità e maternità per le coppie infertili”, dopo il saluto di Giuliana Urbelli (assessore a Welfare e Coesione del Comune di Modena), con Giuseppe Grande (endocrinologo del Policlinico Gemelli, vicepresidente del Movimento per la vita italiano) e Gabriele Frassoldati (medico), mentre Massimo Vaggi (presidente Nazionale di Nova-Nuovi orizzonti per vivere l’adozione), parlerà di esperienze di adozione e affido.