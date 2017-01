Diocesi: Crema, numero speciale de “Il nuovo Torrazzo” per la nomina del vescovo Gianotti

In occasione della nomina di monsignor Daniele Gianotti come nuovo vescovo di Crema, il settimanale diocesano “Il Nuovo Torrazzo” ha realizzato un numero speciale. Le 12 pagine si aprono proprio con il messaggio alla comunità ecclesiale cremasca del nuovo pastore, nominato ieri da Papa Francesco. “So di essere particolarmente indegno e dunque desidero venire da voi con molta umiltà e piccolezza”, scrive mons. Gianotti, ringraziando “tutti voi, in anticipo, per la bontà e la pazienza con la quale vorrete accogliermi e vorrete, fin da questo momento, pregare per me, perché possa rispondere generosamente al dono che Dio mi fa, affidandomi la Chiesa cremasca, facendo a mia volta di tutta la mia vita un dono senza riserve per voi”. Il nuovo vescovo viene presentato non solo con la biografia ma anche attraverso l’intervista realizzata dal direttore, don Giorgio Zucchelli, nella quale Gianotti rivela che “non sapevo nulla della vostra diocesi” ma anche che “affrontare una realtà completamente sconosciuta è una sfida che vale la pena vivere”. Poi il racconto della nomina, comunicata in contemporanea da monsignor Massimo Camisasca, a Reggio Emilia, e a Crema, dall’amministratore diocesano don Maurizio Vailati. Non mancano i saluti e gli auguri di monsignor Oscar Cantoni, predecessore di Gianotti alla guida della diocesi cremasca, quelli di Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, e di mons. Camisasca. Lo speciale si conclude con due pagine che, partendo da monsignor Gerolamo Diedori, ricapitolano la storia dei 27 vescovi della diocesi di Crema.