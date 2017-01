Diocesi: Assisi, domenica 15 festa a Gualdo Tadino per il patrono Angelo

“È sempre emozionante constatare l’affetto che i gualdesi hanno per il Beato Angelo. Mi auguro che questa ricorrenza aiuti Gualdo a riprendere quota con vigore anche sotto il profilo economico e sociale”. È l’auspicio espresso dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, nell’approssimarsi della solennità del patrono della città. Domenica 15 gennaio si celebrano sante messe alle 6.30, alle 7.15, alle 8, alle 9 e alle 10. Alle 11.15 sarà mons. Sorrentino a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica mentre per le 16.30 è in programma la funzione del transito, seguita alle 17.30 dalla recita dei vespri e dalla messa. “La festa – si legge in una nota – che solitamente vede un grande, ininterrotto afflusso di fedeli e devoti del Beato per tutto il giorno, è preceduta da una novena di preparazione guidata dal provinciale d’Italia dei Missionari de La Salette, padre Heliodoro Santiago Bernardos”. Un altro momento significativo è quello che si terrà sabato 14 alle 18, con la celebrazione dei vespri e la cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte dell’amministrazione comunale. In serata, alle 21, veglia di preghiera animata dai giovani a cui seguirà la fiaccolata che, partendo dalla Basilica, si dirige al sacello del biancospino nella via omonima per assistere alla “miracolosa” fioritura in notturna delle spine. In contemporanea si svolerà un’altra fiaccolata, organizzata dal Cai, con partenza dall’eremo di Capodacqua per ripercorre l’antico itinerario compiuto con la salma del santo eremita nel lontano 1324. I due gruppi si ritroveranno al sacello con le spine fiorite, per un momento di preghiera.