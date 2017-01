Comunicazione: Copercom, prosegue con successo la campagna social “Misericordia è…”

Due mesi fa il Copercom ha lanciato la campagna social “Misericordia è…” per dar seguito alla straordinaria esperienza di popolo che ha visto i cristiani protagonisti nell’Anno giubilare della Misericordia. “Abbiamo avviato un grande racconto collettivo per immagini e parole. In tanti – si legge in una nota del Coordinamento -, anche dalle Associazioni aderenti al Copercom, hanno già risposto al nostro invito a raccontare, con semplicità e naturalezza, cos’è per loro la misericordia. Già emerge, da un angolo all’altro dell’Italia, una profonda consapevolezza: quella della misericordia è una chiamata personale alla quale ciascuno può e deve rispondere. I tasselli di quest’azione quotidiana non si possono misurare, ma si avverte il desiderio di partecipare alla costruzione di un grande mosaico. Un affresco che vede i poveri protagonisti. Ma che coinvolge tutti perché oggi la povertà ha mille volti diversi”.

Il Copercom, dunque, rilancia l’invito a proseguire in questo racconto collettivo che “mostra il volto e la generosità di donne, uomini, giovani e bambini, sacerdoti e suore, credenti e non credenti che hanno sperimentato e vissuto la misericordia. Chi può dire di non essere stato raggiunto, almeno una volta nella propria vita, dal caldo abbraccio della misericordia?”. Al video di lancio della campagna “Misericordia è…” hanno fatto seguito tante testimonianze. Per partecipare, è sufficiente inviare un breve video a info@copercom.it.