Chiesa in Europa: card. Bagnasco a Bruxelles, visita a Parlamento e Commissione. Domani incontro con il nunzio Lebeaupin

(Bruxelles) Nuova giornata intensa a Bruxelles per il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e del Ccee, che questa settimana è in visita agli organismi ecclesiali e alle istituzioni Ue con sede nella capitale belga, accompagnato da una trentina di sacerdoti della diocesi di Genova. In mattinata Bagnasco incontrerà alcuni eurodeputati nella sede del Parlamento Ue; quindi, alle 12.30, la messa nella cappella del Parlamento. Nel pomeriggio il porporato incontrerà invece Chiara Adamo, funzionario della Commissione europea, direzione generale Giustizia, per discutere di Ue e politiche in tema di diritti fondamentali. A seguire un faccia a faccia tra il card. Bagnasco e il Rappresentante permanente d’Italia presso l’Ue, l’ambasciatore Maurizio Massari. Domani, 13 gennaio, ultimo giorno di permanenza del gruppo a Bruxelles, è fissato, dopo la messa, il rendez-vous con mons. Alain Paul Lebeaupin, nunzio presso l’Unione europea.