Cardinale Massaia: Torino, una mostra alla Biblioteca della Regione Piemonte fino al 3 febbraio

Una mostra per celebrare il “Cardinal Guglielmo Massaia ‘Abuna Messias. Missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore dell’Etiopia”. Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte è allestita a Torino presso la Biblioteca della Regione Piemonte fino al 3 febbraio. Nella loro varietà di genere e libertà di accostamento – gli oggetti esposti – testimoniano non tanto episodi particolari della biografia del cardinal Massaia quanto piuttosto forme di vita dei territori in cui egli è passato: documenti, abitazioni, suppellettili, armi, gruppi di popolazioni oppresse, agricoltori con i loro animali, mercanti, personaggi di ceto elevato e povero; in sostanza tutto il paesaggio in cui il Massaia si è trovato a svolgere la sua missione, cercando gli umili e affrontando i potenti.

Da qui alla chiusura, sono previste tre conferenze: il 18 e il 25 gennaio, e il 1° febbraio, tutte con inizio alle ore 17, con la partecipazione degli storici Maurizio Pistone (“Cardinale Guglielmo Massaia: testimone fra Europa e Africa nell’800”), Cristoforo Barberi (“L’Abissinia al tempo del cardinal Massaia”) e il direttore del settimanale diocesano di Asti don Vittorio Croce (“Massaia stile di missione”). Gli orari della mostra sono da lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle ore 9 alle 12,30.