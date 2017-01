Cardinale Bagnasco: visita al Parlamento Ue. “La Chiesa crede nell’Unione. Auspichiamo più Europa”

Bruxelles, 12 gennaio: il cardinale Angelo Bagnasco al Parlamento europeo (foto SIR/PE)

(Bruxelles) “La Chiesa crede nell’Unione europea. E alla luce del Brexit, e di altri segnali, auspichiamo più Europa”. Lo ha affermato il cardinale Angelo Bagnasco visitando oggi, a Bruxelles, la sede dell’Europarlamento. L’arcivescovo di Genova, presidente della Cei e del Ccee (organismo che raccoglie i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il continente), ha incontrato un gruppo di parlamentari con i quali si è instaurato un dialogo fitto sulla crisi latente in Europa e sulle possibili risposte da apportarvi sul piano culturale e politico, considerando fra l’altro il contributo delle chiese al processo di integrazione e il valore del dialogo interreligioso. Accompagnato da una trentina di preti della sua diocesi, e dal segretario generale della Comece (Commissione degli episcopati della Comunità europea), padre Olivier Poquillon, il cardinale ha quindi concelebrato la messa nella sala di meditazione del Parlamento Ue. Ampio il suo intervento, a partire da un “ringraziamento per aver trovato qui un’accoglienza e un’attenzione davvero notevoli”. Bagnasco ha poi specificato: “Ma di quale Europa abbiamo bisogno oggi? Forse un’Europa più ‘leggera’”, meno burocratica, che “sia avvertita più vicina ai cittadini, sia intesa come una casa, sia intesa come ‘madre’ e non ‘matrigna’”.