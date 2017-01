Antonianum: lunedì 16 gennaio la “Festa dell’Università e del Gran Cancelliere” e lo spettacolo teatrale “Francesco polvere di Dio”

Sarà dedicata alle “Nuove lettura della Riforma” la tradizionale Festa dell’Università e del Gran Cancelliere in programma lunedì 16 gennaio alla Pontificia Università Antonianum di Roma. A partire dalle 9.30, nell’aula magna, dopo i saluti di suor Mary Melone, rettore magnifico dell’Antonianum, si svolgerà una mattinata moderata da Stefano Cavalli, preside dell’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino”. In programma le relazioni di Riccardo Burigana su “Rinarrare la storia in modi nuovi: letture e riletture della storia della Riforma del XVI secolo” e di Placido Sgroi su “Perennis Reformatio: Chiesa della giustificazione e Chiesa della misericordia verso una koinonia ecumenica”, entrambi docenti dell’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino”. Sarà poi la volta di Antje Jackelén, arcivescovo luterano di Uppsala, che parlerà di “Quali prospettive per l’ecumenismo dopo la visita del Papa in Svezia?”. Concluderà gli interventi padre Michael Anthony Perry, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori e Gran Cancelliere dell’Antonianum. Nel pomeriggio, dalle 15.30 sempre nell’aula magna dell’università, Gabriele Riccardo Tordoni interpreterà lo spettacolo teatrale “Francesco polvere di Dio”, da lui stesso scritto e diretto.