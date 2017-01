Tv2000: da domani in prima serata “Beati voi – Tutti Santi”

Sarà dedicato a santa Rita da Cascia, la “santa della riconciliazione”, il primo dei setti speciali di “Beati Voi – Tutti Santi” che andranno in onda a partire dal 12 gennaio, ogni giovedì, alle 21.05 su Tv2000. L’obiettivo della serie – si legge in una nota – è raccontare “la vita di santi togliendoli dagli altari e mostrando come il loro messaggio sia, davvero e concretamente, senza tempo”. Dopo Rita da Cascia, sarà la volta di san Giovanni di Dio “santo dell’accoglienza” (19 gennaio), san Pio da Pietrelcina “scandalo della tradizione” (26 gennaio), Sant’Ignazio di Loyola “innovatore dello spirito” (2 febbraio), santa Teresa di Calcutta “mistica dell’azione” (9 febbraio), sant’Agostino “genio umile” (16 febbraio) e santa Giovanna d’Arco “operatrice di pace” (23 febbraio). “Il linguaggio della trasmissione – prosegue la nota – sarà a metà fra il teatro e lo storytelling”. Infatti, alcuni episodi celebri della vita dei santi saranno messi in scena da Giovanni Scifoni, attore e conduttore del format, e Claudia Benassi, co-narratrice. Le canzoni dal vivo saranno proposte da Petra Magoni e dalla sua “Musica Nuda”, mentre filmati e testimonianze solleciteranno la riflessione su ciò che di attuale può comunicare il santo oggi. In tutte le puntate interverrà anche la storica dell’arte Micol Forti, direttrice della Galleria d’Arte moderna dei Musei Vaticani. Fra gli ospiti della prima puntata ci saranno Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli morto nel 2014, Cinzia Sasso, moglie di Giuliano Pisapia, Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, Sara Ianovitz, volontaria di Operazione Colomba, e Elisa Vettori, fotogiornalista.