Teatri del sacro: a Roma e Milano ultima fase di selezione degli spettacoli debuttanti a giugno ad Ascoli Piceno

Si stanno completando le selezioni per partecipare a “I Teatri del sacro”, la rassegna dedicata ai temi della spiritualità, della tradizione religiosa, del rito, della religiosità popolare e del sacro nella sua accezione più ampia, giunta quest’anno alla quinta edizione in programma ad Ascoli Piceno, dal 5 all’11 giugno prossimi. “Per l’ultima fase di selezione – si legge in una nota – le compagnie finaliste presenteranno un estratto dello spettacolo al Teatro India di Roma dal 14 al 17 gennaio dalle 9 alle 17 e a Milano, presso Campo Teatrale, dall’1 al 5 febbraio”. Come spiegano i promotori, “delle oltre 250 proposte presentate, sono 70 i progetti che partecipano a quest’ultima fase, tra essi verranno selezionati gli spettacoli vincitori che debutteranno in prima assoluta nei giorni del Festival”. A decretare i vincitori sarà la commissione del Festival composta da Ernesto Diaco (Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei), Giorgio Testa (La Casa dello Spettatore), Fabrizio Fiaschini (Università di Pavia e direttore artistico dei Teatri del Sacro), Gabriele Allevi (Festival DeSidera e Museo diocesano di Milano), Francesco Giraldo (Acec) e Claudio Bernardi (Università Cattolica di Brescia e Festival Crucifixus di Brescia). Le selezioni – il cui calendario è pubblicato sul sito www.federgat.it nella sezione “I Teatri del Sacro” e sul blog del Festival all’indirizzo blog.iteatridelsacro.it/2017/01/09/dal-14-gennaio-la-presentazione-dei-20-minuti-a-roma – sono pubbliche e a ingresso libero.