Polonia: Lagiewniki, oltre 5 milioni di pellegrini nel 2016 al santuario della Divina misericordia

Oltre 5 milioni di pellegrini provenienti da 180 Paesi hanno visitato nel 2016 il santuario della Divina misericordia a Lagiewniki, informato suor Elzbieta Siepak della Congregazione della Beata Vergine Maria della misericordia, sottolineando che, inoltre, ci sono stati quasi 1,5 milioni di pellegrini virtuali che hanno visitato il sito del santuario gestito in più lingue. “Iniziamo l’anno 2017 con quella ricchissima esperienza di amore misericordioso di Dio nel quotidiano”, ha ribadito la religiosa, aggiungendo che l’anno scorso a Lagiewniki sono arrivati quasi 70mila riconoscimenti di bene ricevuto, e oltre 770mile lettere e messaggi (anche via email) con i quali i fedeli richiedevano la grazia. Inoltre, sono state 520 le testimonianze inserite nella pagina web del santuario www.faustyna.pl. Oltre 77mila utenti hanno scaricato gratuitamente dal sito l’immagine di Gesù misericordioso mentre quasi 400mila persone hanno seguito la trasmissione diretta delle preghiere nella cappella del santuario. “In media ogni giorno la trasmissione è stata seguita da più di mille persone, spesso anziani o malati impossibilitati a recarsi di persona in pellegrinaggio a Lagiewniki nemmeno nell’anno del Giubileo della misericordia”, ha ribadito la religiosa.