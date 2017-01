Papa Francesco: udienza, 6mila persone in Aula Paolo VI nonostante il freddo

Nonostante il freddo pungente che sferza oggi Roma, 6mila persone gremiscono l’Aula Paolo VI, dove il Papa ha fatto il suo ingresso, sorridente come sempre, alle 9.35 circa, camminando a piedi lungo il corridoio centrale. Protagonisti come di consueto i bambini, alcuni dei quali hanno pianto, consolati subito da Francesco che con carezze e qualche “aggiustatina” al ciuccio ha calmato la situazione. Non è mancato, anche questa volta, il “gioco dello zucchetto”, ripetuto più volte dalle transenne. Molto festosi anche gli incontri con i gruppi di giovani, tutti muniti naturalmente di smartphone per gli immancabili selfie. Il Papa si è fermato a parlare con loro per “contrattare” gli scatti. Presenti all’udienza di oggi anche alcuni fedeli dall’Argentina, che hanno offerto a Francesco dei doni salutandolo con le bandiere biancoazzurre.